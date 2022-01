Roma | si schianta in moto contro la Smart | morto centauro di 49 anni

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Incidente mortale questa mattina a, dove un uomo di 49alla guida di unaYamaha ha perso la vita dopo essersi scontrato con una. L'incidente è avvenuto questa mattina in via del ...

Immediato l'intervento degli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale sulla cosiddetta 'Olimpica' all'altezza del civico 501 di via del Foro Italico, direzione stadio. Incidente mortale questa mattina a Roma, dove un uomo di 49 anni alla guida di una moto Yamaha ha perso la vita dopo essersi scontrato con una Smart. L'incidente è avvenuto questa mattina lungo via del Foro Italico, che ha coinvolto il suo scooter e un'auto ...