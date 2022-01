Quirinale | Salvini e Meloni | Proporremo Berlusconi | sciolga la riserva

Advertising

fattoquotidiano : #Quirinale, il pressing di Forza Italia e i timori di Renzi. I forzisti minacciano di anticipare il verdetto sull’i… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Quirinale - Salvini si smarca, ma poi rientra. M5S e Pd in coda. Pizzino a Renzi. Forza Italia “giu… - fattoquotidiano : MANOVRE SUL QUIRINALE Tutti appesi a Berlusconi (e ai suoi ricatti) [di @WandaMarra e @salvini_giacomo] - DomaniGiornale : #Quirinale, concluso il vertice del centrodestra: i leader definiscono #Berlusconi «la figura adatta a ricoprire in… - askanews_ita : #Meloni e #Salvini dopo il vertice a Villa Grande: proporremo #Berlusconi al #Quirinale, sciolga la riserva -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

Così in un passaggio della nota del centrodestra diramata dopo il vertice di villa Grande sul. 'Si sono riuniti oggi a Roma a Villa Grande i leader dei partiti e dei movimenti politici del ...E sull'ipotesi di un mandato bis di Mattarella, ha aggiunto: "Non ce le vedo tutte le forze politiche che chiedono a Mattarella di restare, secondo leiva a chiedergli di farlo? ".I leader della coalizione del centrodestra hanno convenuto che Silvio Berlusconi è “la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’Alta Carica” di Capo dello Stato “con l’autorevolezza e ...Interessante intervista rilasciata dal leader di Azione: Carlo Calenda non le manda a dire su Berlusconi e ha le idee molto chiare anche su Draghi ...