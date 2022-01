Oroscopo del Sud, edizione serale: discussioni e astio nell'aria per Toro, Leone e Capricorno (Di venerdì 14 gennaio 2022) Vediamo l'Oroscopo Meridionale del Sud, edizione serale di oggi, Venerdì 14 Gennaio 2022, segno per segno. ARIETE: Focalizza la tua attenzione sulle cose pratiche: la situazione può essere molto vantaggiosa. Tutto dipenderà dalla tua analisi obiettiva dei fatti e dalla tua capacità di prevenire eventuali complicazioni in modo tempestivo. Toro: Il freddo con cui respingi una discussione sarà un disagio che maschera l'armatura. Non sentirti in colpa se non porti a termine i tuoi piani in tempo: il perfezionismo è nemico del benessere! GEMELLI: La luna nel segno ti stimolerà a realizzare le tue idee, anche quelle coraggiose. Avrai intuito e logica, ma anche più determinazione e specificità del solito. Non aspettarti meravigliose espressioni di affetto dal tuo partner. CANCRO: ci sarà un po' di ansia in diversi settori ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Vediamo l'Meridionale del Sud,di oggi, Venerdì 14 Gennaio 2022, segno per segno. ARIETE: Focalizza la tua attenzione sulle cose pratiche: la situazione può essere molto vantaggiosa. Tutto dipenderà dalla tua analisi obiettiva dei fatti e dalla tua capacità di prevenire eventuali complicazioni in modo tempestivo.: Il freddo con cui respingi una discussione sarà un disagio che maschera l'armatura. Non sentirti in colpa se non porti a termine i tuoi piani in tempo: il perfezionismo è nemico del benessere! GEMELLI: La luna nel segno ti stimolerà a realizzare le tue idee, anche quelle coraggiose. Avrai intuito e logica, ma anche più determinazione e specificità del solito. Non aspettarti meravigliose espressioni di affetto dal tuo partner. CANCRO: ci sarà un po' di ansia in diversi settori ...

