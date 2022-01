Milan | Calabria è guarito dal Covid

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Davide #Calabria è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e domani sarà a di… - SkySport : ULTIM'ORA MILAN DAVIDE CALABRIA TORNATO NEGATIVO AL COVID-19 Il difensore torna a disposizione di Pioli #SkySport… - AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - milan_risorto : @EmanuelePisto @ale_taia I tre punti con lo Spezia sono vitali, fare queste 4 vittorie di fila e con Atalanta Inter… - JoviAcm : RT @calcioesport360: ????????????’???????? ?????? #Milan: Davide #Calabria è guarito dal Covid-19. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Calabria

Ancora sfortuna per il, che nel giorno del ritorno dal Covid di Davidedeve però dire arrivederci a Fikayo Tomori . Il forte difensore anglo - canadese del club rossonero, uscito ieri per infortunio durante ...Davidesi è 'negativizzato' dal Covid. Il giocatore deltornerà a disposizione di Stefano Pioli domani per allenarsi con il resto del gruppo. Lo rende noto il club rossonero, in una nota. . 14 ...MILANO - Davide Calabria, terzino 25enne del Milan, è guarito dal Covid-19: ad annunciarlo è la società rossonera sul sito ufficiale: "“AC Milan comunica che Davide Calabria è risultato negativo al Co ...MILANO - Il Milan può sorridere per il rientro di Davide Calabria, terzino rossonero che nei giorni scorsi era risultato positivo al coronavirus. Il venticinquenne, dopo esser risultato negativo ai co ...