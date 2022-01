Kate Middleton, la regola ferrea che impone ai figli a scuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Kate Middleton e William sono inflessibili quando si tratta della scuola dei figli. George, Charlotte e Louis devono essere trattati come studenti normali e non devono essere chiamati con alcun titolo nobiliare. Kate Middleton, la scuola dei figli da 30mila sterline Kate Middleton e William hanno rimandato i figli a scuola dopo la pausa per le vacanze di Natale. George e Charlotte frequentano la St. Thomas’s Battersea, un istituto privato che si trova a Londra, vicino a Kensington Palace e costa 30mila sterline all’anno. Chissà se i Duchi di Cambridge godono di qualche riduzione avendo ben due pargoli frequentanti. Louis che va ancora alla materna frequenta la Willcocks Nursery ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022)e William sono inflessibili quando si tratta delladei. George, Charlotte e Louis devono essere trattati come studenti normali e non devono essere chiamati con alcun titolo nobiliare., ladeida 30mila sterlinee William hanno rimandato idopo la pausa per le vacanze di Natale. George e Charlotte frequentano la St. Thomas’s Battersea, un istituto privato che si trova a Londra, vicino a Kensington Palace e costa 30mila sterline all’anno. Chissà se i Duchi di Cambridge godono di qualche riduzione avendo ben due pargoli frequentanti. Louis che va ancora alla materna frequenta la Willcocks Nursery ...

