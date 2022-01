Genoa | un’altra chance per Sheva?

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’esperienza di Andriy Shevchenko sulla panchina delnon è iniziata nel migliore dei modi. Il cambio di proprietà e di allenatore non ha inciso quanto voluto e i rossoblu si ritrovano ancora penultimi in classifica, con 12 punti e una sola vittoria. La prestazione di ieri contro il Milan però potrebbe aver cambiato le cose.– Shevchenko – News Da tempo di parla di Bruno Labbadia come sostituto dima la buona prestazione della squadra contro il Milan nella sfida di Coppa Italia, nonostante la sconfitta, potrebbe dareal tecnico ucraino, in vista anche dell’imminente sfida contro la Fiorentina. Dunque, ore decisive per il futuro di Shevchenko e delper provare a salvare la stagione. Ilaria Pacilio