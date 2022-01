Elisabetta Canalis a a correre vestita così? Tutina troppo aderente e mossa sbagliata: occhio al seno... | Guarda (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un tranquilla mattinata di fitness diventa ad alto tasso erotico se la protagonista è Elisabetta Canalis, La 43enne ex velina di Striscia la notizia in coppia con Maddalena Corvaglia 20 anni fa (indubitabilmente, il tandem più amato nella storia del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci) delizia i suoi follower con foto e video su Instagram in cui mostra come tenersi in forma, tra stretching ed esercizi all'aria aperta. A giudicare dalle sue linee perfette, la "maestra" ci sa fare eccome ed è da ascoltare e da prendere ad esempio. Inimitabile, invece, la sensualità con cui sfoggia la sua semplice mise ginnica durante la seduta di jogging mattutino in quel di Beverly Hills, che da anni (da quando ha sposato l'americano Brian Perri) è ormai la sua casa d'adozione: attillatissima e con "squarci tattici" che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un tranquilla mattinata di fitness diventa ad alto tasso erotico se la protagonista è, La 43enne ex velina di Striscia la notizia in coppia con Maddalena Corvaglia 20 anni fa (indubitabilmente, il tandem più amato nella storia del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci) delizia i suoi follower con foto e video su Instagram in cui mostra come tenersi in forma, tra stretching ed esercizi all'aria aperta. A giudicare dalle sue linee perfette, la "maestra" ci sa fare eccome ed è da ascoltare e da prendere ad esempio. Inimitabile, invece, la sensualità con cui sfoggia la sua semplice mise ginnica durante la seduta di jogging mattutino in quel di Beverly Hills, che da anni (da quando ha sposato l'americano Brian Perri) è ormai la sua casa d'adozione: attillatissima e con "squarci tattici" che ...

