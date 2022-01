Elisa Anzaldo, l’ultimo saluto a David Sassoli a nome di tutti i colleghi: “A noi lasci una lezione” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Finita la funzione sono iniziati i ricordi degli amici e dei colleghi di David Sassoli, Elisa Anzaldo, giornalista amica e collega del TG1 è stata la prima a prendere la parola, con un lungo e commosso elogio nel quale ha ricordato le virtù di Sassoli, i momenti di condivisione e gli insegnamenti. Dopo di lei, durante i funerali di Stato, hanno parlato ancora amici e familiari di David Sassoli, seguiti dai figli Livia e Giulio e dalla moglie Alessandra. Il ricordo di Elisa Anzaldo per David Sassoli “Ciao David, cos’hai combinato” inizia così l’elogio di Elisa Anzaldo a nome di tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Finita la funzione sono iniziati i ricordi degli amici e deidi, giornalista amica e collega del TG1 è stata la prima a prendere la parola, con un lungo e commosso elogio nel quale ha ricordato le virtù di, i momenti di condivisione e gli insegnamenti. Dopo di lei, durante i funerali di Stato, hanno parlato ancora amici e familiari di, seguiti dai figli Livia e Giulio e dalla moglie Alessandra. Il ricordo diper“Ciao, cos’hai combinato” inizia così l’elogio didii ...

Advertising

AhNokh17_ : RT @perchetendenza: 'Elisa Anzaldo': Per il suo intervento al funerale di David Sassoli - buagiuseppe : RT @perchetendenza: 'Elisa Anzaldo': Per il suo intervento al funerale di David Sassoli - mainormale_ : RT @perchetendenza: 'Elisa Anzaldo': Per il suo intervento al funerale di David Sassoli - tottiseyes_ : RT @Cinguetterai: Il ricordo di Elisa Anzaldo è molto bello e toccante. #DavidSassoli #TG1 - perchetendenza : 'Elisa Anzaldo': Per il suo intervento al funerale di David Sassoli -