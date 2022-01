Donna senza tampone perde il bimbo: Speranza cacci il medico che non l’ha curata (Di venerdì 14 gennaio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:15 Toc toc: la corte costituzionale americana considera illegittimo l’obbligo vaccinale. Ma dico: un commentino, uno dei nostri intellettuali no?! 03:54 Bollettino sanitario, le Regioni non ce la fanno più con queste regole e gli scienziati litigano su come mostrare i dati. 06:40 La storia assurda della Donna incinta che non viene visitata in ospedale perché senza tampone e ha un aborto spontaneo. Lo racconta Massimo Gramellini sul Corriere. 09:03 Marco Gervasoni se la prende con il costo dei no vax per la sanità… 10:14 I poliziotti, come il sottomarino, con la mascherina rosa. Applausi al generale Figliuolo! 11:29 Quirinale, oggi il centrodestra si vede. 15:00 Generali, Caltagirone alza lo scontro. 15:54 La regina toglie il titolo al Principe Andrea. 17:15 Violenze Capodanno, i verbali choc ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 gennaio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:15 Toc toc: la corte costituzionale americana considera illegittimo l’obbligo vaccinale. Ma dico: un commentino, uno dei nostri intellettuali no?! 03:54 Bollettino sanitario, le Regioni non ce la fanno più con queste regole e gli scienziati litigano su come mostrare i dati. 06:40 La storia assurda dellaincinta che non viene visitata in ospedale perchée ha un aborto spontaneo. Lo racconta Massimo Gramellini sul Corriere. 09:03 Marco Gervasoni se la prende con il costo dei no vax per la sanità… 10:14 I poliziotti, come il sottomarino, con la mascherina rosa. Applausi al generale Figliuolo! 11:29 Quirinale, oggi il centrodestra si vede. 15:00 Generali, Caltagirone alza lo scontro. 15:54 La regina toglie il titolo al Principe Andrea. 17:15 Violenze Capodanno, i verbali choc ...

