Dominik Paris: “Ho preso rischi, ho fatto bene la Kernen-S: non basta, non so cosa fare per essere più veloce” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dominik Paris non è riuscito a brillare nella discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro ha ribadito il suo scarso feeling con la mitica pista Lauberhorn, uno dei tracciati più iconici dell’intero Circo Bianco. A dire il vero l’altoatesino ha anche ben interpretato il celebre Kernen-S, suo autentico spauracchio, ma ha poi sofferto nella seconda parte di gara ed è rimasto lontano dai migliori. Il 32enne, che ha perso il pettorale rosso di leader della classifica di specialità (ora accusa un ritardo di 13 punti dal norvegese Aleksander Kilde, vincitore sulle nevi svizzere), si è dovuto accontentare di un deludente nono posto, a un secondo esatto dal trionfatore e a sette decimi dal podio. L’obiettivo è quello di riscattarsi già domani, quando andrà in scena una seconda discesa a ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022)non è riuscito a brillare nella discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro ha ribadito il suo scarso feeling con la mitica pista Lauberhorn, uno dei tracciati più iconici dell’intero Circo Bianco. A dire il vero l’altoatesino ha anche ben interpretato il celebre-S, suo autentico spauracchio, ma ha poi sofferto nella seconda parte di gara ed è rimasto lontano dai migliori. Il 32enne, che ha perso il pettorale rosso di leader della classifica di specialità (ora accusa un ritardo di 13 punti dal norvegese Aleksander Kilde, vincitore sulle nevi svizzere), si è dovuto accontentare di un deludente nono posto, a un secondo esatto dal trionfatore e a sette decimi dal podio. L’obiettivo è quello di riscattarsi già domani, quando andrà in scena una seconda discesa a ...

