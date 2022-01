Diana Del Bufalo cacciata da LOL 2? Ecco la verità dell’attrice (Di venerdì 14 gennaio 2022) Diana del Bufalo ha messo fine alle voci che la vogliono fuori da LOL 2 per le sue dichiarazioni sui vaccini: si tratta di una fake news. Diana Del Bufalo è stata cacciata da LOL 2 dopo le dichiarazioni sul vaccino? Assolutamente no e a confermarlo è stata la stessa attrice nel corso di un'intervista a Il Messaggero. La De Bufalo ha voluto chiarire di non essere contro i vaccini e ha assicurato che ci sarà nella nuova edizione dello show comico di Amazon Prime Video. Il programma è stato già registrato a settembre. L'attrice di Che Dio ci aiuti nei giorni scorsi è finita al centro della classica bufera social per alcune frasi sui vaccini durante una diretta su Instagram. Domenico Marocchi, inviato Rai, su Twitter … Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 gennaio 2022)delha messo fine alle voci che la vogliono fuori da LOL 2 per le sue dichiarazioni sui vaccini: si tratta di una fake news.Delè statada LOL 2 dopo le dichiarazioni sul vaccino? Assolutamente no e a confermarlo è stata la stessa attrice nel corso di un'intervista a Il Messaggero. La Deha voluto chiarire di non essere contro i vaccini e ha assicurato che ci sarà nella nuova edizione dello show comico di Amazon Prime Video. Il programma è stato già registrato a settembre. L'attrice di Che Dio ci aiuti nei giorni scorsi è finita al centro della classica bufera social per alcune frasi sui vaccini durante una diretta su Instagram. Domenico Marocchi, inviato Rai, su Twitter …

