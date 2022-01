Dakar | tragico incidente | muore autista del mezzo di supporto dopo uno scontro

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Una tragica notizie giunge dall’evento di rally a: undi undiha perso la vitaunstradale. La vettura guidata dall’uomo ha urtato violentemente con un camion, con l’inevitabile morte del conducente in questione come triste epilogo. Il tutto è andato in scena durante il viaggio della carovana dellaverso Jeddah, esattamente al chilometro 234. L’di riferimento faceva parte del team Ph Sport, corrispondente al nome di Quentin Lavallee. “Alla famiglia e ai cari di Quentin, al team PH Sport, la carovana dellaporge le sue sentite condoglianze“, queste sono le sentite parole degli organizzatori della competizione, i quali hanno constatato spiacevolmente il suddetto lutto. ...