Covid: viola isolamento, denunciata 31 enne a Napoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una donna di 31 anni, di Napoli, è stata denunciata dalla Polizia per non aver osservato il previsto periodo di isolamento dopo essere risultata positiva al virus Cov-Sars 2. La donna è stata fermata questa notte in corso Secondigliano durante controlli ed ha mostrato ai poliziotti un test negativo effettuato il 27 dicembre, affermando che non vi erano ulteriori certificazioni. I poliziotti l' hanno denunciata per violazione dell' isolamento e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

