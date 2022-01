Covid: Malpezzi (Pd), 'scuole aperte, ragazzi hanno già sofferto troppo' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Il Pd - al contrario di altre forze politiche - è sempre stato coerente e ha messo al primo posto la tutela della salute. Abbiamo sempre chiesto gradualità e prudenza con l'obiettivo di tenere insieme la sicurezza sanitaria con la ripresa economica che sono le dure ragioni per cui è nato il governo Draghi. Non è un caso che, al contrario della Lega, siamo favorevoli all'obbligo vaccinale generalizzato perché riteniamo che sia lo strumento per contrastare l'epidemia, non creare pressioni sugli ospedali - permettendo la cura anche delle patologie non Covid - e tenere attività economiche e scuole aperte". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, ad Agorà su Rai 3. In particolare, non si può pensare di chiudere le scuole lasciando contemporaneamente tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Il Pd - al contrario di altre forze politiche - è sempre stato coerente e ha messo al primo posto la tutela della salute. Abbiamo sempre chiesto gradualità e prudenza con l'obiettivo di tenere insieme la sicurezza sanitaria con la ripresa economica che sono le dure ragioni per cui è nato il governo Draghi. Non è un caso che, al contrario della Lega, siamo favorevoli all'obbligo vaccinale generalizzato perché riteniamo che sia lo strumento per contrastare l'epidemia, non creare pressioni sugli ospedali - permettendo la cura anche delle patologie non- e tenere attività economiche e". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd, Simona, ad Agorà su Rai 3. In particolare, non si può pensare di chiudere lelasciando contemporaneamente tutto ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Malpezzi (Pd), 'scuole aperte, ragazzi hanno già sofferto troppo'... - panzaantonio61 : RT @messveneto: Il Pd scrive a Fico-Casellati: il voto per il Quirinale sia sicuro: Lettera Serracchiani-Malpezzi: evitare ulteriori focola… - messveneto : Il Pd scrive a Fico-Casellati: il voto per il Quirinale sia sicuro: Lettera Serracchiani-Malpezzi: evitare ulterior… - messveneto : Il Pd scrive a Fico-Casellati: il voto per il Quirinale sia sicuro: Lettera Serracchiani-Malpezzi: evitare ulterior… - Agenparl : Covid. Serracchiani e Malpezzi a Fico e Casellati: garantire voto in sicurezza per Presidente della Repubblica) -… -