Covid | Lula paragona Bolsonaro allo ' psicopatico' Jim Jones

Advertising

lula_luletta : RT @EdoardoBuffoni: Cose che dopo DUE anni di Covid NON sono state fatte per le scuole: - test gratuiti in classe - riduzione classi polla… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lula

ANSA Nuova Europa

"Solo uno psicopatico come Jim Jones sarebbe in grado di ripetere le follie di Bolsonaro di fronte alla pandemia", ha scrittosui social, riferendosi al fondatore di una setta che, nel 1978, ...... come, Mezzapagnotta, La Teranga, Durango Edizioni, Mondadori, Hops e Potentilla. E in ... Pensavamo che l'Officina si sarebbe aperta in un'era post. Così non è, siamo ancora in una crisi ...Luiz Inacio Lula da Silva, favorito nei sondaggi sulle intenzioni di voto in vista delle elezioni di ottobre, ha attaccato nuovamente l'attuale presidente di destra, Jair Bolsonaro, per la sua ...Ha prestato giuramento per il quinto mandato il leader sandinista Daniel Ortega. E la Cina si è aggiunta aumentando la sua influenza sul Paese ...