Covid, con mascherine contagio trascurabile già a 1 metro: lo studio (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'utilizzo della mascherina chirurgica, e ancora di più della Ffp2, dimostra essere "un eccellente strumento di protezione, abbattendo il rischio di contagio che diventa trascurabile già a brevi distanze (circa 1 metro), indipendentemente dalle condizioni ambientali o dall'evento respiratorio considerato". E' la conclusione dello studio condotto da un team internazionale di ricerca delle università di Padova, Udine, Vienna e Chalmers (Svezia), pubblicato sul 'Journal of the Royal Society Interface'. La ricerca propone un modello di quantificazione del rischio di contagio da Covid-19 in funzione di distanza interpersonale, condizioni ambientali di temperatura e umidità e tipo di evento respiratorio considerato (parlare, tossire o starnutire), con o senza l'utilizzo di ...

