COLANTUONO | “IERVOLINO HA TRASMESSO ENTUSIASMO”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “Domani ci attende una partita impegnativa, contro un avversario molto forte. Veniamo da una bella vittoria e dovremo giocare col giusto atteggiamento per dare seguito a quanto di buono fatto nell’ultima gara, a Verona. Anche questa settimana siamo stati perseguitati dalla sfortuna tra infortuni e nuovi positivi al Covid-19. In alcuni reparti siamo ridotti all’osso e la situazione è problematica”. Così il tecnico della Salernitana, Stefano, alla vigilia del match di campionato, in casa, contro la Lazio. “Nonostante l’emergenza la squadra è molto determinata nel voler fare un’altra grande prestazione e ha grande voglia di fare bene davanti al nuovo presidente”, ha aggiunto il tecnico del team granata. “Oggiha fatto visita al Centro Sportivo e ha parlato in maniera molto positiva con tutti. Hagrande ...

Nelle ore scorse si è presentato ufficialmente, a stampa e tifosi, Danilo Iervolino nuovo presidente della Salernitana. La missione salvezza per la Salernitana è difficile ma non impossibile. Per centrare l'obiettivo servirà anche una grossa mano dal mercato invernale.