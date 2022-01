Ciclismo | il 2022 di Evenepoel prenderà il via con la Volta a la Comunitat Valenciana Quintana inizierà con il Tour de la Provence

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La stagionedi Remcodallaa la. La gara spagnola di cinque giorni avrà inizio mercoledì 2 febbraio ed andrà a sostituire nel calendario del giovane belga, la Vuelta a San Juan, in Argentina, inizialmente prevista per lui, ma poi cancellata a causa di problemi legati alla pandemia da Covid-19.si è dichiarato contento di partecipare alla gara iberica, ma soprattutto di iniziare a gareggiare: “Sono contento di andare alla, mi piace correre in Spagna, il clima e i tifosi sono eccezionali. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, mi sono preparato bene questo inverno e mi sento molto più rilassato. Spero di avere una buona stagione, di migliorare e di trovare qualche vittoria”. Il ...

Per gli appassionati die downhill torna "Bike to Hell": l'adrenalinica discesa in mountain bike sulle piste ... L'appuntamento, giunto alla sesta edizione, è fissato per sabato 5 febbraio. ...... dando nel frattempo visibilità alle opportunità del turismo outdoor e delin Liguria, ... COME ISCRIVERSI Le iscrizioni hanno aperto il 1 gennaioe prevedono diverse condizioni economiche: ...Si sa, in Italia il calcio è senza ombra di dubbio lo sport più seguito e più praticato. Il nostro campionato attira tifosi da tutto il globo e molti ...Michele Coppolillo, ciclista professionista dal 1991 al 2001, è ora il Direttore Tecnico della squadra, con il quale abbiamo avuto l’occasione di darci il resoconto dell’anno terminato e cosa ci si at ...