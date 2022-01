Caso Djokovic, colpo di scena: l’Australia annulla il visto, deve andarsene (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un altro colpo di scena nel Caso Novak Djokovic infiamma il mondo sportivo ed in particolare quello del tennis internazionale. Aveva fatto scalpore l’arrivo del tennista serbo nel Paese dell’Oceania nonostante il primo parere negativo del Governo della terra dei canguri: per l’Esecutivo, infatti, lo sportivo non poteva accedere nel territorio australiano perché non vaccinato contro il Coronavirus. Il Tribunale, però, era riuscito a ribaltare questa decisione ammettendo, di fatto, il numero uno del Ranking mondiale agli Australian Open in corso di svolgimento. Oggi l’ennesimo colpo di scena. Caso Djokovic: niente visto per il serbo È arrivata la nuova decisione ufficiale dell’Australia, Paese che ospita i famosi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un altrodinelNovakinfiamma il mondo sportivo ed in particolare quello del tennis internazionale. Aveva fatto scalpore l’arrivo del tennista serbo nel Paese dell’Oceania nonostante il primo parere negativo del Governo della terra dei canguri: per l’Esecutivo, infatti, lo sportivo non poteva accedere nel territorio australiano perché non vaccinato contro il Coronavirus. Il Tribunale, però, era riuscito a ribaltare questa decisione ammettendo, di fatto, il numero uno del Ranking mondiale agli Australian Open in corso di svolgimento. Oggi l’ennesimodi: nienteper il serbo È arrivata la nuova decisione ufficiale del, Paese che ospita i famosi ...

