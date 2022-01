Azione, Francesca Scarpato neo segretario provinciale di Napoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Francesca Scarpato è il nuovo segretario provinciale di Napoli di Azione, il movimento fondato e guidato da Carlo Calenda. Scarpato è stata eletta all’unanimità nel corso del congresso provinciale. ”Azione non è nata perché serviva un partito che fosse un pochino più liberaldemocratico del Pd e un pochino più riformista di Forza Italia – ha detto il neo segretario Scarpato – Azione è nata perché avendo la politica oggi un tasso di autoreferenzialità disarmante, c’era bisogno di una casa per tutti coloro che volevano occuparsi con competenza dell’educAzione dei più piccoli, del lavoro per i più giovani, della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoè il nuovodidi, il movimento fondato e guidato da Carlo Calenda.è stata eletta all’unanimità nel corso del congresso. ”non è nata perché serviva un partito che fosse un pochino più liberaldemocratico del Pd e un pochino più riformista di Forza Italia – ha detto il neoè nata perché avendo la politica oggi un tasso di autoreferenzialità disarmante, c’era bisogno di una casa per tutti coloro che volevano occuparsi con competenza dell’educdei più piccoli, del lavoro per i più giovani, della ...

Azione, Francesca Scarpato neo segretario provinciale di Napoli

