Aggressioni Duomo: è caccia al capo branco. I racconti shock delle ragazze nei verbali: "Temevamo di morire" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Deve rimanere in carcere Mahmoud Ibrahim, il 18enne fermato due giorni fa nell'inchiesta milanese sulle Aggressioni sessuali in piazza del Duomo nella notte di capodanno. Lo ha deciso il gip di Milano ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Deve rimanere in carcere Mahmoud Ibrahim, il 18enne fermato due giorni fa nell'inchiesta milanese sullesessuali in piazza delnella notte didanno. Lo ha deciso il gip di Milano ...

