Un Maehle che si comporta “alla Gosens”: il punto di partenza del danese (Di giovedì 13 gennaio 2022) Minuto 88: Maehle parte in contropiede sulla destra sfruttando la sua velocità, doppio scambio con Pasalic e palla in rete. Analizzando le ultime due prestazioni (Udine compresa), l’esterno sembra essersi definitivamente sbloccato, colmando tutte quelle mancanze di inizio stagione. Velocità, capacità di inserimento e costruttore. In poche parole, ciò che Robin forniva prima dell’infortunio, garantendo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni di Atalanta-Ajax, 2^ giornata di Champions League Poco minutaggio o giocatore non da Atalanta? L’opinione dei tifosi su Miranchuk Malinovskyi: “Con la difesa a 4 sono più decisivo. Mercato? Io…” Infortuni Atalanta, il bilancio completo sui giocatori fermi ai box Biglietti Atalanta-Udinese: ecco i ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Minuto 88:parte in contropiede sulla destra sfruttando la sua velocità, doppio scambio con Pasalic e pin rete. Analizzando le ultime due prestazioni (Udine compresa), l’esterno sembra essersi definitivamente sbloccato, colmando tutte quelle mancanze di inizio stagione. Velocità, capacità di inserimento e costruttore. In poche parole, ciò che Robin forniva prima dell’infortunio, garantendo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni di Atalanta-Ajax, 2^ giornata di Champions League Poco minutaggio o giocatore non da Atalanta? L’opinione dei tifosi su Miranchuk Malinovskyi: “Con la difesa a 4 sono più decisivo. Mercato? Io…” Infortuni Atalanta, il bilancio completo sui giocatori fermi ai box Biglietti Atalanta-Udinese: ecco i ...

Advertising

deatoffees : #AtalantaVenezia subito vantaggio dea con giro palla e magia del mago Muriel. Montagne russe per l'#Atalanta che fa… - SportNewsCentr1 : Finisce 2?-0?? la partita di Coppa Italia tra #Atalanta e #Venezia, con i bergamaschi che avanzano ai quarti di fin… - klaatu29 : Secondo gol in due partite per #Maehle. Mi sa che l'hanno combinato con quello che rimaneva di #Gosens. - caderepiano : L’AVEVO DETTO IO CHE MÆHLE SI SAREBBE FINALMENTE SBLOCCATO E NON SI SAREBBE PIÙ FERMATO, @Giampaolesimo può testimoniare - AnalyticsSerie : Thread #AtalantaVenezia 2-0 #Atalanta che passa al 12' con #Muriel e raddoppia al 88' con #Maehle. Queste le princi… -