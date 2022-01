Ucraina | Mosca | inutili altri colloqui con Occidente a breve

Advertising

La Russia non vede "alcun motivo per nuovi colloqui di sicurezza con l'Occidente" a causa della mancanza di progressi dei negoziati in corso sull': lo ha detto il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov, tra i più alti incaricati dei colloqui in un'intervista al canale in lingua russa RTVI. "Non vedo ragioni per sedersi nei prossimi ...Vorrei notare che i bassi flussi di gas russo di oggi verso l'Europa coincidono con l'intensificarsi delle tensioni geopolitiche sull'insiste di aver adempiuto ai suoi contratti di ...La Russia non vede "alcun motivo per nuovi colloqui di sicurezza con l'Occidente" a causa della mancanza di progressi dei negoziati in corso sull'Ucraina: lo ha detto il viceministro degli Esteri Serg ...In Europa, e di riflesso in Italia, è sempre crisi del gas, con carenza di forniture e prezzi elevati. Cosa sta succedendo in questo inizio 2022 tra accuse alla Russia, rincari e ipotesi nuove tasse?