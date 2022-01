Stefano De Martino | arriva la nuova decisione Rai | colpo di scena pazzesco

(Di giovedì 13 gennaio 2022)un’altra grande soddisfazione perDe: lapresa dai vertici Rai lascia tutti di stucco La Rai ha deciso: apprezzatissimo come conduttore, oltre che come ballerino,Deha ottenuto il rinnovo del format “Bar Stella”. Il programma televisivo, in onda su Rai Due ogni martedì sera, ha riscosso un buon L'articolo proviene da Inews24.it.

In quell'anno si ricorda infatti l'addio della showgirl argentina al re dei paparazzi e l'inizio della sua storia d'amore conDe. La rottura con Corona, come ricorda Biccy, venne ......appuntamento per riportare il figlio dalla mamma? Fatto sta che Belen Rodriguez torna in Italia dopo una vacanza in Sudamerica con l'amica Patrizia Griffini e all'aeroporto trovaDe. ...Belen Rodriguez lasciò Fabrizio Corona a causa della sua storia con Giacomo Urtis? Spunta il retroscena dal passato ...Continua a gonfie vele la carriera di Stefano De Martino da conduttore. Abbandonata la danza l’ex marito di Belen Rodriguez sta andando avanti con umiltà e passione nel suo percorso da presentatore. D ...