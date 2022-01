Sport: Onorato (Roma Capitale), 'con altre 7 città chiediamo interventi urgenti a Draghi' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - "Insieme ai colleghi assessori allo Sport delle altre sette più importanti città metropolitane ci siamo rivolti direttamente al Presidente Draghi affinché tutto il Governo si impegni a dare risposte immediate al grido di allarme lanciato dai gestori degli impianti Sportivi pubblici e privati piegati dalla crisi energetica”- così in una nota l'Assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato. “Ieri – spiega Onorato - a meno di 24 ore dalla mia richiesta ho ottenuto, in rappresentanza delle altre sette città, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Palermo, un primo importante incontro con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022), 13 gen. - (Adnkronos) - "Insieme ai colleghi assessori allodellesette più importantimetropolitane ci siamo rivolti direttamente al Presidenteaffinché tutto il Governo si impegni a dare risposte immediate al grido di allarme lanciato dai gestori degli impiantiivi pubblici e privati piegati dalla crisi energetica”- così in una nota l'Assessore allo, Grandi Eventi e Turismo diAlessandro. “Ieri – spiega- a meno di 24 ore dalla mia richiesta ho ottenuto, in rappresentanza dellesette, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Palermo, un primo importante incontro con la ...

