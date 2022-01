Sci alpino | pediatri | “Più etico e coerente limitarsi a ciaspole | passeggiate e sci di fondo”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Possiamo ancora permetterci lo sci, consapevoli dell’enorme impatto che ha sul consumo di suolo, disboscamento, consumo energe idrico, anche considerata la necessità di innevamento artificiale, conseguenza dei cambiamenti climatici? Se lo domanda l’Associazione Culturale(Acp), che solleva una riflessione sull’opportunità etica di proporre lo sciai bambini, mentre insegniamo loro a lottare per un futuro di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Una revisione della letteratura scientifica apparsa di recente sulla rivista americanacs ha confermato anche da un punto di vista scientifico gli effetti positivi di un rapporto saldo e costante tra bambini e natura, sancendo la necessità dei bambini di frequentare gli ambienti naturali come una priorità di salute ...

La carriera di Carlo Janka volgerà al termine sabato 15 gennaio in occasione della discesa di Wengen . Lo sciatore elvetico appenderà glial chiodo all'età di 35 anni, 17 dopo il suo debutto a Kranjska Gora nel 2005. Nel mezzo 11 trionfi, 28 podi e una Coppa del Mondo generale conquistata nel 2010. Janka ha preso parte a ben 286 ...Col ventesimo posto odierno nel SuperG di Wengen (Svizzera), Guglielmo Bosca migliora la sua miglior prestazione in Coppa del Mondo; la precedente, sempre in SuperG, 21°, era arrivata lo scorso 17 ...Non sono mancate le emozioni nella prima Discesa Libera della tappa di Coppa Europa di Sci Alpino Maschile in corso di svolgimento ai piedi del ...Sci alpino, lo svizzero Carlo Janka annuncia il ritiro: la discesa di Wengen sarà la sua ultima gara, sabato 15 gennaio.