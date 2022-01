Salvini prepara un "piano B" per il Quirinale (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGi - Diffidente sui numeri ma non chiude la porta a Berlusconi. È ancora impasse nella partita del Quirinale ma Salvini ora vuole verificare una volta per tutte la fattibilità dell''operazione Cav'. "Perché - questo il ragionamento di un 'big' della Lega - se Berlusconi fallisse ci troveremmo tutti in difficoltà. Il centrodestra rischierebbe l'esplosione e non possiamo permetterlo". Da qui la necessità di valutare anche un 'piano B'. La prima opzione della Lega e di Fratelli d'Italia resta comunque ancora quella del Cavaliere. Pur tra dubbi e perplessità. Ma l'ex premier non può avere certo una delega in bianco e, magari, poi trattare con il centrosinistra su un altro nome, il 'refrain'. Ecco il motivo per cui il leader del partito di via Bellerio non scarta affatto l'eventualità che si possa trovare un'intesa su una figura d'area. E ... Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGi - Diffidente sui numeri ma non chiude la porta a Berlusconi. È ancora impasse nella partita delmaora vuole verificare una volta per tutte la fattibilità dell''operazione Cav'. "Perché - questo il ragionamento di un 'big' della Lega - se Berlusconi fallisse ci troveremmo tutti in difficoltà. Il centrodestra rischierebbe l'esplosione e non possiamo permetterlo". Da qui la necessità di valutare anche un 'B'. La prima opzione della Lega e di Fratelli d'Italia resta comunque ancora quella del Cavaliere. Pur tra dubbi e perplessità. Ma l'ex premier non può avere certo una delega in bianco e, magari, poi trattare con il centrosinistra su un altro nome, il 'refrain'. Ecco il motivo per cui il leader del partito di via Bellerio non scarta affatto l'eventualità che si possa trovare un'intesa su una figura d'area. E ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini prepara Salvini prepara un 'piano B' per il Quirinale 'Salvini e Meloni non mi tradiranno', ripete l'ex premier ai suoi. Il timore è che possa venire a mancare un numero di voti proprio in FI e tra gli ex forzisti. 'Al massimo si può arrivare a 400 voti.

I cento passi che separano Berlusconi dal Mattarella bis Italia Quirinale, così il parlamento si prepara al voto del nuovo presidente Daniela Preziosi ... se non estinte, con Matteo Salvini gli sgarbi sono molto recenti. E un po' più difficili da far ...

Salvini e Renzi al lavoro su due ipotesi per il dopo Silvio Giocano di sponda, muovono pedine, pianificano strategie nel grande risiko parlamentare, tutto per perseguire un obiettivo comune: un’uscita soft di Silvio Berlusconi dalla partita del Quirinale, una ...

