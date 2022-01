Riforma Mes, l’Italia è uno dei quattro Paesi (su 19) in ritardo nella ratifica. L’Eurogruppo lunedì chiederà a Franco di spiegare (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Riforma del Meccanismo europeo di stabilità, intorno alla quale tre anni fa si era consumata una violenta polemica politica di Lega e Fratelli d’Italia nei confronti del governo Conte, torna di attualità nel dibattito europeo. Perché tra i 19 Paesi dell’Eurozona solo Italia, Francia, Portogallo e Germania non hanno ancora ratificato il nuovo trattato, che è stato firmato da tutti i Paesi dell’Eurozona il 27 gennaio 2021 e doveva a entrare in vigore questo gennaio dopo l’ok dei Parlamenti nazionali. Solo Roma peraltro ha accumulato un ritardo rispetto agli impegni, dopo che in autunno il ministro Daniele Franco aveva promesso che i tempi sarebbero stati rispettati. In Germania infatti il processo di approvazione è bloccato da un ricorso alla Corte costituzionale su cui il governo non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ladel Meccanismo europeo di stabilità, intorno alla quale tre anni fa si era consumata una violenta polemica politica di Lega e Fratelli d’Italia nei confronti del governo Conte, torna di attualità nel dibattito europeo. Perché tra i 19dell’Eurozona solo Italia, Francia, Portogallo e Germania non hanno ancorato il nuovo trattato, che è stato firmato da tutti idell’Eurozona il 27 gennaio 2021 e doveva a entrare in vigore questo gennaio dopo l’ok dei Parlamenti nazionali. Solo Roma peraltro ha accumulato unrispetto agli impegni, dopo che in autunno il ministro Danieleaveva promesso che i tempi sarebbero stati rispettati. In Germania infatti il processo di approvazione è bloccato da un ricorso alla Corte costituzionale su cui il governo non ...

