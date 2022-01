Renault Austral svela un profilo elegante e muscoloso (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuovo Renault Austral si svela con giochi di luci e ombre. il suo profilo muscoloso ed elegante E' decisamente moderno. Gilles Vidal, Direttore del design della marca Renault, Rivela le ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuovosicon giochi di luci e ombre. il suoedE' decisamente moderno. Gilles Vidal, Direttore del design della marca, Rivela le ...

