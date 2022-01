Reggio Calabria, 43enne bloccato da giorni agli imbarcaderi per la Sicilia: non ha il Green pass e non può prendere i traghetti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Fabio Messina, agente di commercio palermitano di 43 anni, da lunedì è bloccato agli imbarcaderi di Reggio Calabria: è sprovvisto di Green pass e quindi, come da regolamento, non può prendere il traghetto per la Sicilia (dove vive). Attraverso il suo avvocato Grazia Cutrino ha presentato ricorso all’autorità giudiziaria per chiedere l’annullamento del divieto di viaggio. In attesa che la situazione si sblocchi trascorre le sue giornate nel piazzale degli imbarcaderi di Villa San Giovanni. Il personale della società che gestisce il trasporto gli ha inoltre negato – dice lui – la possibilità di restare chiuso in auto durante il trasferimento in Sicilia. Il deputato di Alternativa Francesco Sapia ha reso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Fabio Messina, agente di commercio palermitano di 43 anni, da lunedì èdi: è sprovvisto die quindi, come da regolamento, non puòil traghetto per la(dove vive). Attraverso il suo avvocato Grazia Cutrino ha presentato ricorso all’autorità giudiziaria per chiedere l’annullamento del divieto di viaggio. In attesa che la situazione si sblocchi trascorre le sue giornate nel piazzale deglidi Villa San Giovanni. Il personale della società che gestisce il trasporto gli ha inoltre negato – dice lui – la possibilità di restare chiuso in auto durante il trasferimento in. Il deputato di Alternativa Francesco Sapia ha reso ...

