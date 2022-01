Protector | la nuova edizione limitata dei leggendari Persol

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ritorno in grande stile per i. È arrivata unaversione che rende omaggio alle mitiche imprese del mondo dei motori, in occasione di due eventi storici del settore dell’automotive. Il primo è la Dakar Classic 2022 (2 gennaio-14 gennaio). Il secondo, invece, è il circuito jet-set di The I.C.E., di cui l’azienda