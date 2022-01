Advertising

amnestyitalia : ?? #BuoneNotizie #Polonia: assolte le attiviste della 'Madonna arcobaleno'. Ora basta con la caccia alle streghe - StellaSirio60 : RT @amnestyitalia: ?? #BuoneNotizie #Polonia: assolte le attiviste della 'Madonna arcobaleno'. Ora basta con la caccia alle streghe https:/… - CoordEuropa : Polonia: “Ora basta con la caccia alle streghe”. Assolte le attiviste della “madonna arcobaleno”. - jmorat : RT @amnestyitalia: ?? #BuoneNotizie #Polonia: assolte le attiviste della 'Madonna arcobaleno'. Ora basta con la caccia alle streghe https:/… - GiovanniMario12 : RT @amnestyitalia: ?? #BuoneNotizie #Polonia: assolte le attiviste della 'Madonna arcobaleno'. Ora basta con la caccia alle streghe https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia assolte

Amnesty International

La loro vicenda giudiziaria, per la quale si sono mobilitate oltre 250.000 persone, è diventata il simbolo dei peggiori orientamenti contrari ai diritti umani in: un paese dove lo spazio per ...La loro vicenda giudiziaria, per la quale si sono mobilitate oltre 250.000 persone, è diventata il simbolo dei peggiori orientamenti contrari ai diritti umani in: un paese dove lo spazio per ...Le tre erano state accusate di "offesa ai sentimenti religiosi" per aver distribuito poster in cui la Vergine Maria era raffigurata con l’aureola arcobaleno, a richiamo della bandiera della comunità L ...Il 12 gennaio un tribunale polacco ha respinto il ricorso in appello contro l’assoluzione di Elzbieta, Anna e Joanna, tre attiviste che erano finite sotto ...