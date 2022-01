Pallamano, Europei 2022: Polonia decimata dal Covid! Cinque casi nell’ultimo giro di tamponi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli Europei di Pallamano maschile 2022 prenderanno ufficialmente il via nel pomeriggio, ma nel frattempo si è allungata ulteriormente la lista di giocatori positivi al Covid, soprattutto tra le fila della Polonia, ora in piena emergenza in vista del debutto. Dall’ultimo giro di tamponi, infatti, sono risultati positivi Adam Morawski, Piotr Chrapkowski, Kacper Adamski, Jan Czuwara e Damian Przytu?a, che costringeranno il tecnico Patryk Rombel a fare di necessità virtù nella sfida di domani contro l’Austria. I Cinque difficilmente torneranno disponibili prima della fine del girone, dove i polacchi oltre all’Austria incroceranno i guantoni con Germania e Bielorussia, con solamente due posti in palio per la seconda fase, a questo punto un obiettivo più ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Glidimaschileprenderanno ufficialmente il via nel pomeriggio, ma nel frattempo si è allungata ulteriormente la lista di giocatori positivi al Covid, soprattutto tra le fila della, ora in piena emergenza in vista del debutto. Dall’ultimodi, infatti, sono risultati positivi Adam Morawski, Piotr Chrapkowski, Kacper Adamski, Jan Czuwara e Damian Przytu?a, che costringeranno il tecnico Patryk Rombel a fare di necessità virtù nella sfida di domani contro l’Austria. Idifficilmente torneranno disponibili prima della fine delne, dove i polacchi oltre all’Austria incroceranno i guantoni con Germania e Bielorussia, con solamente due posti in palio per la seconda fase, a questo punto un obiettivo più ...

