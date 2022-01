Oroscopo di Branko 14 gennaio: fortuna e amore, ecco le stelle di venerdì (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ariete – Oggi la Luna influenza la tua vita, hai troppi ricordi e sei in confusione: cerca di non guardarti indietro, devi andare oltre. Ma prima, forse, devi fare chiarezza nel tuo cuore! Toro – Bene, sei stato in grado di lasciare andare il passato e ora con la tua creatività ti puoi rimettere in gioco. Che ne dici di pensare a nuovi progetti e idee per il futuro? Forza! Gemelli – Oggi sei pronto a fare qualsiasi cosa, ma forse sei un po’ bizzarro e potresti destabilizzare chi ti sta attorno! Cancro – Bene, la giornata parte con il piede giusto, ma non per forza devi aggiustare tutto. A volte serve fare un passo indietro: che ne dici di rimandare l’azione? Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ariete – Oggi la Luna influenza la tua vita, hai troppi ricordi e sei in confusione: cerca di non guardarti indietro, devi andare oltre. Ma prima, forse, devi fare chiarezza nel tuo cuore! Toro – Bene, sei stato in grado di lasciare andare il passato e ora con la tua creatività ti puoi rimettere in gioco. Che ne dici di pensare a nuovi progetti e idee per il futuro? Forza! Gemelli – Oggi sei pronto a fare qualsiasi cosa, ma forse sei un po’ bizzarro e potresti destabilizzare chi ti sta attorno! Cancro – Bene, la giornata parte con il piede giusto, ma non per forza devi aggiustare tutto. A volte serve fare un passo indietro: che ne dici di rimandare l’azione? Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodicliccando QUI Entra nel gruppodi Barbanera cliccando ...

Advertising

italiaserait : Oroscopo Branko domani, 14 gennaio 2022: le previsioni in anteprima - infoitcultura : Oroscopo di Branko 14 gennaio: fortuna e amore, ecco le stelle di venerdì - Stefani47790329 : @LOnyinye25 Oggi ho sentito per Radio Branko e le Stelle e a conclusione dell'Oroscopo diceva:' Quando due sorrisi… - italiaserait : Oroscopo Branko oggi, 13 gennaio 2022: le previsioni del giorno - infoitcultura : Oroscopo Branko: le previsioni per domani 14 gennaio 2022 -