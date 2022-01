Omicron, quanto uccide? Tasso di letalità e ricovero grave: cosa sappiamo finora (Di giovedì 13 gennaio 2022) La comporta un minor rischio di ricovero, di necessità di ricorso alla terapia intensiva e di morte rispetto alla variante Delta. Un'ulteriore conferma arriva da uno studio coordinato da ricercatori ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) La comporta un minor rischio di, di necessità di ricorso alla terapia intensiva e di morte rispetto alla variante Delta. Un'ulteriore conferma arriva da uno studio coordinato da ricercatori ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La variante Omicron potrebbe rendere il Covid endemico nel Regno Unito: lo ha affermato un alto consigliere del gov… - LaStampa : Covid, dopo Omicron spunta “IHU”, la variante Camerunense con 46 mutazioni: cosa sappiamo e quanto può essere peric… - evokofficial : RT @Peter_Italy: E niente, tra non vaccinati Omicron non si prende. Ti puoi baciare quanto vuoi ????? - alinatede : RT @SilvestriMd: Su questo panorama piove poi la 'scelta' evolutiva strategica di Omicron (più diffusione, meno malattia). Non so quanto v… - Santippe2 : RT @Peter_Italy: E niente, tra non vaccinati Omicron non si prende. Ti puoi baciare quanto vuoi ????? -