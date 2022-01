No vax, morti nonni e nipote, il papà ricoverato in terapia intensiva (Di giovedì 13 gennaio 2022) Famiglia , muoiono e , e il è ricoverato in . Un'intera famiglia non vaccinata distrutta dal Covid a San Francesco al Campo , nel . Tra la fine di dicembre e i primi giorni del 2022 sono morti nonni e ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Famiglia , muoiono e , e il èin . Un'intera famiglia non vaccinata distrutta dal Covid a San Francesco al Campo , nel . Tra la fine di dicembre e i primi giorni del 2022 sonoe ...

Advertising

LaStampa : Famiglia no vax distrutta dal covid: morti i nonni e il figlio 42 enne, il padre in terapia intensiva - Adnkronos : Covid in #Usa, Biden: “Fate il booster, salvate la patria”. #ultimora - Open_gol : L’immunologo dell’Università di Milano: «I non vaccinati contribuiscono al 75% dei ricoveri in terapia intensiva e… - annamariamoscar : Famiglia no vax distrutta dal covid: morti i nonni e il figlio 42 enne, il padre in terapia intensiva… - LPivanti : @FrancescoA1999 @Willi_Shake_01 @Corriere Bei tempi quando un farmaco che faceva anche solo un paio di morti, veniv… -