Advertising

fisco24_info : Mps: Vestager, siamo in contatto con l'Italia: 'Non posso confermare tempi' -

Ultime Notizie dalla rete : Mps Vestager

ANSA Nuova Europa

"Siamo in contatto con le autorità italiane". Lo ha detto la vice presidente della Commissione europea, Margrethe, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla privatizzazione di Banca Monte dei Paschi di Siena. "Per me è un po' difficile" commentare sulla vicenda, "non posso confermare" che la ...Semprepotrebbe finire anche nel mirino di Banco Bpm . Dopo mesi passati a smentire, tre ...e che ha impegnato l'esecutivo in trattative con la commissaria Ue alla Concorrenza Margrethe(..."Siamo in contatto con le autorità italiane". Lo ha detto la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla privatizzazione di Banca Mont ...Il nuovo percorso per la privatizzazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 13 gen - La commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager ha ribadito che sul caso Mps 'siamo sempre in contatto ...