Advertising

monrealeatoday : Monreale, attivato il protocollo informatico al Comune - -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale attivato

MonrealeSi

...contare sul pubblico anche per questioni logistiche per cui il comune di Misilmeri si èe ... sembra un dettaglio ma non lo è: già dalla partita contro ilprobabilmente potremmo ......esi attivino per il completamento della rete fognaria'. Intanto proseguono le iniziative per il coinvolgimento dei cittadini. Nell'Istituto Mario Rutelli di Palermo è statoil ...A fronte di questo imponente numero di richieste, l’amministrazione comunale ha da pochi minuti comunicato che sarà possibile prenotarsi anche per il 21 gennaio. In pochissime ore sono state raggiunte ...A dichiararlo il Deputato Regionale Mario Caputo e i Consiglieri comunali Silvio Terzo e Mimmo Vittorino che si sono prontamente attivati per eliminare i disagi che stanno subendo in questi 3 giorni i ...