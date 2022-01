Milano, gli immigrati sfrattano gli anziani: così la bocciofila diventa una tendopoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen — Da bocciofila per anziani a tendopoli per immigrati: un bel colpo di spugna multiculturale e muore uno dei più datati luoghi di aggregazione per pensionati nella cintura meneghina, il campo di bocce al parco Formentano in Largo Marinai d’Italia, nel capoluogo lombardo. Uno schiaffo a una fascia socialmente vulnerabile, quella degli anziani, e alla collettività tutta. bocciofila invasa dagli immigrati Già da qualche anno l’area subiva l’occupazione abusiva degli stranieri, ma questo avveniva solo nelle ore serali e notturne, quando cioè gli anziani avevano fatto rientro alle proprie abitazioni. Nel dicembre 2019 la Digos ci aveva scovato persino un tunisino radicalizzato fuggito da un carcere del modenese. Da alcuni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022), 13 gen — Daperper: un bel colpo di spugna multiculturale e muore uno dei più datati luoghi di aggregazione per pensionati nella cintura meneghina, il campo di bocce al parco Formentano in Largo Marinai d’Italia, nel capoluogo lombardo. Uno schiaffo a una fascia socialmente vulnerabile, quella degli, e alla collettività tutta.invasa dagliGià da qualche anno l’area subiva l’occupazione abusiva degli stranieri, ma questo avveniva solo nelle ore serali e notturne, quando cioè gliavevano fatto rientro alle proprie abitazioni. Nel dicembre 2019 la Digos ci aveva scovato persino un tunisino radicalizzato fuggito da un carcere del modenese. Da alcuni ...

