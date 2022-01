Advertising

Milano, allerta aggressioni al parco Ravizza, la Bocconi "scorta" gli studenti a casa - La Lombardia cerca un argine alla crescita dei contagi che portano la regione sempre più vicina alla zona arancione.

Ultime Notizie dalla rete : Milano allerta

L'università Bocconi ha deciso di 'scortare' gli studenti e le studentesse a piedi dall'università alle residenze universitarie (e viceversa). Come? con una sorta di appuntamento a determinate ore ...- Il problema della peste suina africana manda in allarme gli allevatori italiani. Il ... la Cia " chiede alle istituzioni di mantenere alto il livello die si rammarica della scellerata ...L’università Bocconi ha deciso di “scortare” gli studenti e le studentesse a piedi dall'università alle residenze universitarie (e viceversa). Come?Prosciutto, culatello, e salami tipici: in ballo esportazioni di carne di maiale, secondo stime Ciai, stimate in 1,7 miliardi di euro ...