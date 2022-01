Michelle Hunziker e Tomaso, "la favola traballa", Voci esplosive: in crisi. "Pare che..." (Di giovedì 13 gennaio 2022) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi? La coppia è finita di nuovo sotto i riflettori del gossip dopo le indiscrezioni lanciate dal magazine Diva e Donna. "Secondo persone molto vicine alla coppia Pare che questa crisi sia scoppiata qualche settimana fa", scrive la rivista. E ancora: "traballa la loro favola d'amore…”. Il motivo? Non si sa, ma Pare che il Natale appena trascorso sia stato decisamente anomalo per i due. Stando al magazine, Michelle e Tomaso starebbero addirittura vivendo in due case separate al momento: "Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vivrebbero in due case distinte da fine novembre. Lei a Milano con le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022)Trussardi sono in? La coppia è finita di nuovo sotto i riflettori del gossip dopo le indiscrezioni lanciate dal magazine Diva e Donna. "Secondo persone molto vicine alla coppiache questasia scoppiata qualche settimana fa", scrive la rivista. E ancora: "la lorod'amore…”. Il motivo? Non si sa, mache il Natale appena trascorso sia stato decisamente anomalo per i due. Stando al magazine,starebbero addirittura vivendo in due case separate al momento: "Trussardi vivrebbero in due case distinte da fine novembre. Lei a Milano con le ...

Advertising

zazoomblog : Michelle Hunziker e Tomaso la favola traballa Voci esplosive: in crisi. Pare che... - #Michelle #Hunziker #Tomaso… - diegovskij : Sono Enza Sampò, Lilli Lembo, Elsa Martinelli, Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi, Gabriella Carlucci, Rosita Celen… - nemmen0nero : i ferragnez, belen e de martino, michelle hunziker e trussardi, sferaebbasta papà oggi il gossip ???? - telodogratis : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in una serie tv come i Ferragnez? “Ce lo hanno chiesto” - occhio_notizie : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in una serie come i Ferragnez? ''Ce lo hanno chiesto'' #michellehunziker… -