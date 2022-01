Meteo | freddo fino a venerdì | nel weekend deciso rialzo delle temperature

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L'afflusso di aria fredda di origine artica che sta interessando il nostro Paese durerà. In seguito l’alta pressioneAzzorre, che sta diventando sempre più imponente, conquisterà l'Italia con tempo più mite.lecontinueranno ad essere fredde di giorno e gelide di notte e al primo mattino. Al Nord in pianura si potranno toccare -6 gradi, e a circa 1200 metria -14. Al Centro i valori notturni saranno quasi ovunque sottozero in Toscana e Umbria, vicinissimi allo zero nel Lazio – Roma inclusa.un po’ più alte al Sud.Più mite nelCon l'arrivo del mega anticiclone terminerà l'afflusso di aria fredda. Ne gioveranno leche di giorno che di giorno saliranno ...