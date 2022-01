Live Napoli-Fiorentina 2-2 | Entra Juan Jesus | out Petagna

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - MCriscitiello : Napoli atterrato a Torino ma asl di Torino potrebbe bloccare tutto. Live adesso ?????????????????????? @tvdellosport - infoitsport : LIVE – Napoli-Fiorentina è 2-2, inizio primo tempo supplementare: nove contro dieci! - SkySport : Napoli-Fiorentina 2-2 al novantesimo Segui qui i tempi supplementari LIVE #SkySport #CoppaItalia #Napoli… - _SiGonfiaLaRete : ??LIVE #NapoliFiorentina 2-2: via ai tempi supplementari! #Petagna segna in extremis il gol del pareggio degli azzu… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

94' -in nove! Rosso a Fabiàn Ruiz per un intervento da dietro su Torreira: già ammonito, l'arbitro lo espelle.- Segui con noi la diretta testuale di- Fiorentina, ottavi di finale di Coppa Italia. Spalletti sfida Italiano. 96 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!! PETAGNA LA PAREGGIA ...95' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII! Proprio in extremis arriva il pari del Napoli. Cross dalla destra di Malcuit, il pallone sfila in area e arriva a Petagna che da due passi infila in rete con il destro. 9 ...95' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII! Proprio in extremis arriva il pari del Napoli. Cross dalla destra di Malcuit, il pallone sfila in area e arriva a Petagna che da due passi infila in rete con il destro. 9 ...