I Santi di Giovedì 13 Gennaio 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Sant’ ILARIO DI POITIERS Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaPoitiers, Francia, 315? – 367Nato in una famiglia pagana probabilmente nel 315 a Poitiers, subì subito il fascino della filosofia, cercando risposte nel pensiero neoplatonico. Ma la lettura della Bibbia gli fece conoscere il cuore della fede cristiana e lo avviò verso un itinerario di approfondimento destinato a renderlo un “dottore della Chiesa”. Subito dopo il Battesimo venne scelto come vescovo di Poitiers e come pastore e studioso s’impegnò a indagare la Verità contro le eresie del tempo, in par…www.ebeati.it/dettaglio/25700 Sant’ ERBINO (ERVAN) Re di Cornovaglia V secolowww.ebeati.it/dettaglio/94501 San DESIGNATO DI MAASTRICHT Vescovo V sec.www.ebeati.it/dettaglio/98343 Sant’ AGRIZIO DI TREVIRI ...