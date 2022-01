GTA 6 | novità sull’uscita del gioco | c’è la possibile data

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L’attesa per l’uscita del nuovodi Rockstar Games tiene sulle spine migliaia di appassionati: quando esce GTA 6? C’è una. Unacopertina di GTA 6 (via social)Milioni di videogiocatori in tutto il mondo non aspettano altro: l’annuncio da parte di Rockstar Games. Da qualche anno ormai, l’ultimo titolo (GTA 5) ha smesso di attrarre gli utenti, nonostante la modalità online venga costantemente aggiornata dai creatori. Ilha fatto il suo tempo ed ora si attende solo che esca il nuovo capitolo. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le! La domanda che tutti si pongono però è: quando arriverà l’annuncio? Negli ultimi giorni qualcosa sembra essersi smosso in tal senso. Da alcune indiscrezioni infatti sembra esserci già la ...