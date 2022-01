Green Pass dal 1 febbraio: i negozi e le attività dove non servirà (Di giovedì 13 gennaio 2022) dove il Green Pass non servirà per entrare? Dal 1 febbraio dovrebbe entrare in vigore un nuovo Dpcm per meglio capire in quali attività occorrerà esibire la certificazione verde, e dove, invece, se ne potrà fare a meno. L’obbligo è esteso agli uffici pubblici, ai servizi postali, bancari e finanziari, oltre che alle attività commerciali. Come riportato da ‘fanpage.it‘, il Green Pass non sarà necessario per le attività volte a soddisfare le esigenze essenziali della persona, tra cui i supermercati (il discorso qui si estende anche ai negozi di beni alimentari, come nel caso di pescivendoli, macellai, panettieri, etc.), le edicole, le farmacie ed i tabaccai. In questi posti si potrà ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022)ilnonper entrare? Dal 1dovrebbe entrare in vigore un nuovo Dpcm per meglio capire in qualioccorrerà esibire la certificazione verde, e, invece, se ne potrà fare a meno. L’obbligo è esteso agli uffici pubblici, ai servizi postali, bancari e finanziari, oltre che allecommerciali. Come riportato da ‘fanpage.it‘, ilnon sarà necessario per levolte a soddisfare le esigenze essenziali della persona, tra cui i supermercati (il discorso qui si estende anche aidi beni alimentari, come nel caso di pescivendoli, macellai, panettieri, etc.), le edicole, le farmacie ed i tabaccai. In questi posti si potrà ...

