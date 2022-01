Germania, condannato all'ergastolo Anwar Raslan, ex torturatore per Assad (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ex colonnello siriano Anwar Raslan è stato condannato all’ergastolo da un tribunale tedesco dopo essere stato riconosciuto colpevole di crimini contro l’umanità per le torture inflitte a circa 4mila persone detenute nella prigione di Al-Khatib nota come “Inferno in Terra”. Si tratta del primo processo al mondo condotto con l’accusa di tortura nei confronti di funzionari di Stato siriani. Arrestato in Germania nel 2019, Raslan, 58 anni, è stato un alto funzionario dei servizi di sicurezza sotto il presidente Bashar al-Assad. Il tribunale di Coblenza lo ha ritenuto responsabile di decine di casi di omicidi e violenza sessuale e di migliaia di torture mentre prestava servizio come dirigente degli apparati di sicurezza del governo di Assad. I fatti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ex colonnello sirianoè statoall’da un tribunale tedesco dopo essere stato riconosciuto colpevole di crimini contro l’umanità per le torture inflitte a circa 4mila persone detenute nella prigione di Al-Khatib nota come “Inferno in Terra”. Si tratta del primo processo al mondo condotto con l’accusa di tortura nei confronti di funzionari di Stato siriani. Arrestato innel 2019,, 58 anni, è stato un alto funzionario dei servizi di sicurezza sotto il presidente Bashar al-. Il tribunale di Coblenza lo ha ritenuto responsabile di decine di casi di omicidi e violenza sessuale e di migliaia di torture mentre prestava servizio come dirigente degli apparati di sicurezza del governo di. I fatti ...

