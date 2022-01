Genoa | l’addio di Shevchenko si avvicina | spunta un sostituto a sorpresa!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L’avventura di Andriysulla panchina del Grifone potrebbe già terminare dopo soli due mesi. I risultati non sono migliorati col cambio in panchina e la nuova proprietà ha intenzione di esonerare l’ex bomber del Milan a prescindere da come andrà a finire in Coppa Italia questa sera. LabbadiaInoltre, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la dirigenza rossoblù avrebbe già pronto il. Si tratta di Bruno Labbadia, ex allenatore dell’Hertha Berlino, che è considerato la soluzione giusta dalla proprietà, anche se per ora solo una soluzione di emergenza fino al termine della stagione. Ballardini, ancora sotto contratto, non è stato mai considerato per subentrare, invece Rudi Garcia non ha intenzione di accettare perché vuole progetti più allettanti.