Gaetano Ronga assolto e scarcerato Ribaltata la sentenza in Appello

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – Si è tenuto dinanzi alla Corte d’di Napoli, Sez. IV, il processo d’a carico di, di San Martino Valle Caudina, di 25 anni, difeso nel processo d’dall’Avvocato Vittorio Fucci e condannato in primo grado, quando era assistito da altro difensore, alla pena della reclusione di anni 3 per i reati di violenza, lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. In particolare, il, sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare, nel mese di luglio del 2021 fu collocato agli arresti domiciliari in conseguenza di un aggravamento per violazione della misura cautelare. Era stato condannato per aver perpetrato maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna convivente con ...