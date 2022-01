Dirt 5 si aggiornerà su Stadia i primi di Febbraio

Leggi su g-stadia

(Di giovedì 13 gennaio 2022)5 attualmente suè provvisto di una versione non allineata a quella disponibile per le altre piattaforme, dovendo ancora ricevere vari aggiornamenti. Proprio per questo la redazione diSource ha contattato Codemasters che ha comunicato di aver previsto un aggiornamento perdi. Il nuovo aggiornamento conterrà Wild Spirits, Supersize, Red Bull Revolutions e tutti i contenuti gratuiti inclusi dalla patch 4.02 alla patch 6.03. “Non ho la data esatta ma la patch sarà disponibile all’inizio di. Conterrà Wild Spirits, Supersize e Red Bull Revolutions e qualsiasi contenuto gratuito che abbiamo rilasciato tra la patch 4.02 e 6.03 (arene/oggetti/tracce del parco giochi) )” L'articolo proviene da Google ...